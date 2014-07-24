Буссуфа и Диарра покинут ФК "Локомотив"

Фото: ИТАР-ТАСС

Футболисты столичного "Локомотива" Мбарак Буссуфа и Лассана Диарра покинут команду. Об этом рассказал спортивный директор "красно-зеленых" Кирилл Котов на встрече с болельщиками, сообщает пресс-служба клуба.

"Все те, кто сидят здесь, любят "Локомотив" и хотят играть для вас. Все, кто не присутствует, не будут играть в команде", - заявил Котов.

Напомним, полузащитники Буссуфа и Диарра не принимали участия в предсезонной подготовке железнодорожников. Также обоих игроков не было на открытой тренировке клуба в преддверии встречи с болельщиками.