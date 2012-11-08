Московский "Спартак" уступил "Бенфике" в матче Лиги чемпионов

Представление составов команд перед матчем. Фото: spartak.com

В Лиссабоне на стадионе "Да Луж" состоялся матч между "Бенфикой" и московским "Спартаком". Хозяева добились убедительной победы со счетом 2:0.

"Спартак" в этом матче вполне устраивала ничья при условии, что "Барселона" обыграет "Селтик" в Шотландии. Унаи Эмери выставил на игру оборонительный состав, убрав из основы креативщика Жано. Линия защиты "красно-белых" укрепилась Кириллом Комбаровым. "Бенфика" наоборот выставила в составе сразу пять номинальных нападающих, показывая, что намерена не просто играть на победу, но и добиться ее любой ценой.

Первые минуты встречи показали, что португальцы настроены на победу. Атаки накатывались на ворота "Спартака" волна за волной. Тем не менее, самый реальный шанс отличиться в первые двадцать минут игрового времени создали москвичи. Динияр Билялетдинов вышел один на один с голкипером после прекрасной передачи Дмитрия Комбарова, но попал во вратаря.

Больше в первом тайме "Спартак" ничего не создал. А "Бенфика" имела несколько отличных шансов забить. На 22-й минуте мяч чудом не побывал в воротах Реброва. Сначала с близкого расстояния наносил удар Лима, но выручил вратарь, а на добивании Ребров был уже бессилен, но Сальва умудрился не попасть в пустые ворота.

Вторая половина началась в том же ключе, что и первые 45 минут встречи. "Бенфика" атаковала, а "Спартак" отсиживался в обороне и пытался наладить хоть какую-то контригру. Временами это у "красно-белых" получалось, и у ворот Артура возникали опасные ситуации.

На 55-й минуте счет был открыт. Джон прорвался по флангу и сделал навес на дальнюю штангу, где боролись Макеев и Кардосо. В верховой борьбе Кардосо, который сантиметров на двадцать выше Макеева, легко взял верх и послал мяч в ворота мимо Реброва.

"Спартак" попробовал заиграть активнее. Эмери выпустил на поле Жано, рассчитывая добавить "огонька" в атаке. Но "Бенфика" поймала кураж и помчалась забивать.

На 69-й минуте португальцы удвоили преимущество. Все тот же Джон обыграл на фланге защитников "Спартака" и сделал передачу на Кардосо, который сходу пробил в нижний угол ворот Реброва.

Счет в тот вечер должен был быть еще крупнее, но все тот же Кардосо упустил возможность сделать хет-трик, не реализовав пенальти. За нарушение, которое привело к назначению 11-метрового у "Спартака" был удален Пареха.

Москвичи терпят третье поражение в групповом этапе Лиги чемпионов. "Спартак" практически лишается шансов продолжить борьбу в главном клубном турнире Старого Света и, скорее всего, поборется за третье место, дающее право на выход в Лигу Европы. А результат матча в Глазго, где "Селтик" одолел "Барселону", делает задачу подопечных Эмери еще сложнее.