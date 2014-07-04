Площадь парка "Кузьминки" увеличится более чем в 4 раза - Собянин

Площадь парка "Кузьминки" увеличится в четыре раза - Собянин

Площадь парка культуры "Кузьминки" увеличится более чем в 4 раза, заявил Сергей Собянин во время осмотра хода работ по благоустройству парка.

"В общей сложности площадь "Кузьминок" увеличится с 10 гектаров до 40 гектаров с лишним", - отметил мэр Москвы.

По словам Собянина, даже минимальное благоустройство, создание площадок для отдыха и занятий спортом в десятки раз увеличит посещаемость парка. Так, в прошлом году гостями "Кузьминок" стали 2,3 миллиона человек, что в 41 раз больше, чем в 2010 году (55 тысяч человек). А в этом году парк посетят до 2,6 миллиона человек, сказал мэр.

"Мы закончили распределение 1,2 тысяч памятников памятников истории и культуры России, половина из которых отошла Москве, в числе которых парк "Кузьминки". Это памятник, над которым стоит поработать. В ближайшее время мы привлечем инвесторов, чтобы там сделали реставрацию культурных объектов. Кроме того в парке необходимо организовать точки общепита, а один из объектов парка отдадим под ЗАГС, потому что это достаточно привлекательное и популярное место для свадеб", - пояснил Собянин.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина рассказала, что "Кузьминки" стали завершающим этапом среди объектов культуры, которые были отнесены к собственности Москвы.

"В настоящее время памятники на территории парка "Кузьминки" находятся в плачевном состоянии. Нам предстоит большая работа с Мосгорнаследием по привлечению инвесторов и по восстановлению всех этих объектов", - сказала она.

По словам Сергуниной, в "Кузьминках" появится зона общепита, так как в парке нет ни одного стационарного ресторана.

Добавим, что к парку присоединят охраняемую природную территорию с центральной аллеей, которая обеспечит "Кузьминки" собственным входом. Сегодня парк не располагает собственными входами и выходами.

В настоящее время разработана концепция благоустройства аллеи. Там появятся: прогулочная зона, кафе, цветники, детская площадка, велодорожка. Кроме того, будет установлено декоративное освещение и предусмотрено пространство для уличных выставок.

Отметим, что до 2018 года в парке планируют благоустроить 11 присоединенных территорий: прилегающий участок природно-исторического парка, а также филиалы - парк "Садовники", Аршиновский парк, парк "Печатники", парк 60-летия Октября, пойму реки Городни, зону отдыха "Борисовские пруды", парк у Борисовских прудов, парк у пруда Бекет, а также детский парк на Загородном шоссе и детский парк имени 1 Мая.

Благоустройство парка "Садовники" и Аршиновского парка начнется уже в этом году. Так, в "Садовниках" появится площадь с садовыми террасами, павильоном, "сухим фонтаном" и сценой, спортивные и детские площадки. В парке также восстановят Рижский сад, который был открыт в 2009 году, а из амфитеатра откроется панорама на Коломенское.

В рамках благоустройства Аршиновского парка возведут павильон для детского клуба, модернизируют спортплощадки, организуют "панорамную" зону отдыха и упорядочат дорожно-тропиночную сеть.

Благоустройство парка "Кузьминки-Люблино"

Напомним, в прошлом году, в рамках государственной программы по развитию индустрии отдыха и туризма, в московском ПКиО "Кузьминки" началась масштабная реконструкция.

С мая 2013 года "Кузьминкам" отошли территории у Люблинского пруда, ПКиО в Садовниках, зона отдыха "Борисовские пруды", парк имени 60-летия Октября, парк "Печатники", парк "Аршиновский", а также пойма реки Городни.

Кроме того, в мае прошлого года в "Кузьминках" появились 17 аттракционов и площадка для танцев. В июне - воркаут-площадки, велопрокат, столы для пинг-понга и волейбольные площадки, а в октябре - кинотеатр под открытым небом.

Для обеспечения парка полным спектром спортивных и рекреационных объектов в этом году планируется разместить специализированные площадки для игры в городки, шахматы, шашки и другие настольные игры. Кроме того, на территории парка будут устроены новые детские площадки. Также будут установлены новые аншлаги, указатели, предупреждающие и информационные знаки и стенды.

"Москва в цифрах": реконструкция парка "Кузьминки"

На Верхнем Кузьминском пруду планируется расположить прокат лодок, а в зимнее время в парке будут устроены склоны для катания на сноутьюбах и санках. Кроме того, предполагается проложить новый лыжный маршрут общей протяженностью почти 15 километров.

В парке будут установлены малые архитектурные формы, а также улучшены сети пунктов проката спортивного инвентаря. Помимо этого, территории будут приспособлены по нужды маломобильных групп населения, а в местах основного скопления посетителей разместят ларьки и палатки.

Также на территории "Кузьминок" расположатся пикниковые точки и будут организованы проведение и обслуживание крупных пикников, а кроме того, будут расширен вольерный комплекс для содержания животных.

В ближайшее время в парке ожидается множество мероприятий. Так, 5 июля, в парке "Кузьминки" откроется арт-пляж "Море спального района". В качестве альтернативы морской воде автор инсталляции предлагает использовать воду, спрятанную в городские подземные коммуникации. Проект организован совместно с Государственным центром современного искусства.

Инсталляция наполнена морскими символами и состоит из нескольких частей. Необычно интерпретированный символ спального района – кровать – прорастает трубами, в которых живет наше "тайное" море. В этом жесте художника техника, утратив свои привычные функции, воссоздает в пространстве города общественную ценность моря.

Важные элементы инсталляции – ванны и кровати. Их автор решила разместить прямо под открытым небом. Здесь же вы найдете еще один арт-объект – "Фонтан ЖКХ", символизирующий летнее отключение воды в городских квартирах. Фонтан представляет собой композицию из скрепленных между собой пяти ванн, стоящий на земле по кругу.

"Москва и окрестности": Парк "Кузьминки"

Кроме того, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля в парке "Кузьминки" проведут свадебный обряд по древним традициям. Для этого подготовят особые наряды и музыку. Посетителей ждут игры, хороводы и мастер-классы по плетению венков.