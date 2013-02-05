В "Олимпийском" 9-10 февраля пройдет матч Россия-Япония по теннису

Мария Кириленко

В столичном спорткомплексе "Олимпийский" с 9 по 10 февраля пройдет четвертьфинальный матч Кубка Федерации между Россией и Японией. Россиянки постараются в пятый раз завоевать наиболее престижный трофей для женских сборных.

За нашу сборную выступят Мария Кириленко, Елена Веснина, Екатерина Макарова и Анастасия Павлюченкова.

Ранее национальная команда России с японками не встречалась. Представительницы Страны восходящего солнца вышли в Мировую группу впервые за четыре года.

В матче плей-офф команда Японии одержала победу над бельгийками со счетом 4:1.

Отметим, что сборная России четырежды становилась победителем Кубка Федерации - в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах.

Турнир текущего года является юбилейным - Кубок Федерации празднует свое 50-летие.