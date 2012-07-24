Власти Москвы отремонтируют 12 км деформационных швов на мостах

Заммэра рассказывает о создании и реконструкции дорог Москвы, о благоустройстве детских площадок, об освещении дворов и парков и т. д.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала "Москва 24" рассказал, что по инициативе Сергея Собянина принято решение за пять лет отремонтировать 12 километров деформационных швов, соединяющих основное полотно с пролетами мостовых сооружений.

Особое внимание будет уделяться качеству выполняемых работ. "Мы должны сделать все необходимое, чтобы полотно действительно было бесшумным и комфортным", - сказал Бирюков.

Власти Москвы планируют отремонтировать в этом году два километра деформационных швов.

В выходные работы начались на Крымском мосту, который соединяет Крымскую площадь с улицей Крымский Вал.