Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежий воздух

31 июля 2014, 16:02

Архитектурное бюро и магазины открыли на теплоходе "Валерий Брюсов"

Крымская набережная теплоходы арт-кластер судна свежий воздух

"Афиша": Теплоход "Валерий Брюсов" превратился в арт-кластер на воде

Этим летом пассажирский теплоход "Валерий Брюсов", в 1990-е бывший плавучим рестораном, казино и отелем на час, превратился в модный арт-кластер на воде, сообщает телеканал "Москва 24".

В каютах один за другим открываются магазины с органической едой, товарами для спорта и творчества, архитектурные бюро и ивент-агенства.

На палубе гостей угощают греческой едой. Здесь также можно приобрести оригинальные вещи в магазинчике, сделать модную стрижку и позагорать.

По словам организаторов, обстановку на корабле обновили полностью. Теперь здесь могут отдыхать и общаться творческие люди.

Большая часть кают пока еще пустует, так как "Брюсов" совсем недавно начал свою работу.

Теплоход пришвартован у Крымской набережной. Вход свободный. Гостей принимают с 10.00 до 22.00.

История вопроса

Теплоход "Валерий Брюсов" - трехпалубное пассажирское судно. Названо в честь русского поэта. Теплоход построен на верфи в Австрии в 1985 году. В 90-х судно передано Московскому речному параходству.

Теплоход принадлежит ОАО "Московский туристический флот".

Сюжет: Бесплатная Москва

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать