Архитектурное бюро и магазины открыли на теплоходе "Валерий Брюсов"

"Афиша": Теплоход "Валерий Брюсов" превратился в арт-кластер на воде

Этим летом пассажирский теплоход "Валерий Брюсов", в 1990-е бывший плавучим рестораном, казино и отелем на час, превратился в модный арт-кластер на воде, сообщает телеканал "Москва 24".



В каютах один за другим открываются магазины с органической едой, товарами для спорта и творчества, архитектурные бюро и ивент-агенства.

На палубе гостей угощают греческой едой. Здесь также можно приобрести оригинальные вещи в магазинчике, сделать модную стрижку и позагорать.

По словам организаторов, обстановку на корабле обновили полностью. Теперь здесь могут отдыхать и общаться творческие люди.

Большая часть кают пока еще пустует, так как "Брюсов" совсем недавно начал свою работу.

Теплоход пришвартован у Крымской набережной. Вход свободный. Гостей принимают с 10.00 до 22.00.