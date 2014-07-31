Архитектурное бюро и магазины открыли на теплоходе "Валерий Брюсов"

Этим летом пассажирский теплоход "Валерий Брюсов", в 1990-е бывший плавучим рестораном, казино и отелем на час, превратился в модный арт-кластер на воде, сообщает телеканал "Москва 24".
В каютах один за другим открываются магазины с органической едой, товарами для спорта и творчества, архитектурные бюро и ивент-агенства.
На палубе гостей угощают греческой едой. Здесь также можно приобрести оригинальные вещи в магазинчике, сделать модную стрижку и позагорать.
По словам организаторов, обстановку на корабле обновили полностью. Теперь здесь могут отдыхать и общаться творческие люди.
Большая часть кают пока еще пустует, так как "Брюсов" совсем недавно начал свою работу.
Теплоход пришвартован у Крымской набережной. Вход свободный. Гостей принимают с 10.00 до 22.00.
История вопросаТеплоход "Валерий Брюсов" - трехпалубное пассажирское судно. Названо в честь русского поэта. Теплоход построен на верфи в Австрии в 1985 году. В 90-х судно передано Московскому речному параходству.
Теплоход принадлежит ОАО "Московский туристический флот".