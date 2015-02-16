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Жизнь в мире

16 февраля, 13:50

Евросоюз расширил санкционный список в отношении России

Иосиф Кобзон Украина санкции Евросоюз донбасс жизнь в мире

Иосиф Кобзон. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Евросоюз опубликовал расширенный список граждан России и Украины, попавших под санкции в связи с их позицией в отношении вооруженного конфликта в Донбассе.

В список попали депутаты Госдумы Иосиф Кобзон и Валерий Рашкин, заместители министра обороны Анатолий Антонов и Аркадий Бахмин, а также представитель Генштаба Андрей Картаполов.

Санкции также введены в отношении 14 активных участников конфликта в Донбассе и девяти организаций. В частности, ограничительные меры коснулись ополченцев Арсения Павлова, известного под позывным "Моторола", Михаила Толстых ("Гиви") и Алексей Мильчакова ("Фриц").

Всего под санкции попали восемь батальонов ополчения, в том числе "Сомали", "Спарта", "Заря" и "Оплот", "Призрак", а также движение "Новороссия". Теперь обновленный санкционный список ЕС содержит в общей сложности 151 физическое и 37 юридических лиц.

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Стоит отметить, что санкции уже вступили в силу. Всем фигурантам "черного списка" закрыт въезд на территорию 28 стран Евросоюза. При этом если у них есть счета в европейских банках, то средства на них могут быть заморожены.

Добавим, что расширенный список был утвержден министрами иностранных дел стран-членов Евросоюза еще 9 февраля. Однако их вступление в силу было решено отложить до 16 февраля, чтобы это не осложнило переговоры в Минске.

Первые санкции в отношении российских граждан были введены Евросоюзом в марте прошлого года в связи с присоединением Крыма к России. Затем санкционный список неоднократно пополнялся.

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