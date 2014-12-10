Проект "Око Саурона" отменен из-за реакции общественности - организаторы

Кадр из фильма "Властелин колец"

Световой арт-объект "Око Саурона" не будет установлен на крыше комплекса "IQ-квартал". Об этом сообщается в официальной группе проекта в Facebook. В компании от подробных комментариев отказались, однако подтвердили, что проект не будет реализован.

"К сожалению, мы вынуждены остановить проект "Око Саурона". Мы не ожидали, что фанатская акция, привлекшая широкое внимание СМИ и миллионов поклонников творчества Джона Р.Р. Толкиена, вызовет подобную реакцию со стороны общественности. Проект не имеет религиозного и политического подтекста. И не желая негатива в какой либо форме, прекращаем подготовку проекта", - говорится в сообщении.

Организаторы также добавили, что не желали задеть чьих-либо чувств, сотворив данную световую скульптуру.

Добавим, "Око Саурона" должно было появиться на территории делового центра "Москва-Сити" в день премьеры заключительной части трилогии "Хоббит", 11 декабря. Его должны были установить на крыше комплекса "IQ-квартал".

Организаторы проекта - творческая группа "Свечение" - готовили проект на протяжении нескольких месяцев. "Око Саурона" должно было смотреть на столицу меньше суток - в период с 18 часов вечера 11 декбаря до 3 часов утра 12 декабря. Другие подробности держались в секрете.