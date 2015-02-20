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Политика

20 февраля, 21:15

Госдума продлила "дачную амнистию" и бесплатную приватизацию

Госдума законы дачная амнистия власть бесплатная приватизация

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В пятницу вечером Госдума приняла два законопроекта. Первый из них продлевает сроки "дачной амнистии" на три года, второй – сроки бесплатной приватизации на год, сообщается на портале Думы.

Закон о дачной амнистии был рассмотрен в трех чтениях и сразу принят. Согласно документу, сроки государственной регистрации прав собственности на дачные коттеджи в упрощенном порядке продлеваются до 1 марта 2018 года. Ранее предполагалось, что "амнистия" завершится 1 марта этого года.

Законопроект о продлении "дачной амнистии" ранее поддержало Минэкономразвития России. "В сложившейся экономической ситуации, учитывая массовые запросы с просьбами о продлении упрощенного порядка регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства, можно продлить срок процедуры еще на три года", – говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал M24.ru председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Квашенинников, речь идет об упрощенном порядке оформления прав не только на дачи, сады и огороды, но и на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС), то есть частные жилые дома.

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"Смысл в том, что мы признаем все документы, которые были выданы в свое время уполномоченными органами, будь то сельсовет, исполком или райком партии, неважно в какие годы, главное, чтобы в тот момент это было законно, – пояснил Квашенинников. – Мы говорим, что мы их принимаем и что вы имеете право в упрощенном порядке подать документы и оформить свои права, а, следовательно, укрепить их и защитить".

На сегодняшний день дачной амнистией уже воспользовались около 10 миллионов человек. Однако в довольно сжатые сроки не все желающие успели "амнистировать" свои дачи, поэтому парламентарии решили продлить срок ее действия до 2018 года.

Наряду с "дачной амнистией" продлили и сроки бесплатной приватизации жилья. Она была запущена еще в 1992 году и должна была завершиться в 2007 году, однако из-за большого количества желающих перевести свое жилье из муниципальной собственности в частную, сроки постоянно переносили.

По данным риелторов, в России около 30 процентов жилого фонда остается неприватизированным.

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