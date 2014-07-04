Депутат ГД Паршин лишен неприкосновенности из-за дела о крупной афере

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Госдума лишила депутата Николая Паршина статуса неприкосновенности из-за уголовного дела о мошенничестве на 25 миллионов рублей, передает пресс-служба СКР.

По данным следствия, Николай Паршин в 2008 году, являясь на тот момент депутатом Волгоградской областной думы, вместе с чиновниками Среднеахтубинского муниципального района и города Волжского продали заброшенное здание местной школы за 250 тысяч рублей.

Спустя год фигуранты дела убедили администрацию, что район все же нуждается в здании, и предложили выкупить его обратно, но уже за 25 миллионов рублей. Все это время школьники занимались в ветхом здании бывшего детского сада.

В СК отмечают, что Паршин "активно убеждал региональных чиновников в необходимости и высокой значимости заключения сделки по приобретению школы" и даже "направил на имя губернатора ходатайство выделении бюджетных денежных средств на сделку".

Полученные 25 миллионов сообщники - кроме Паршина, там были еще глава администрации Среднеахтубинского муниципального района Сергей Тихонов, депутат Волжской городской Думы Сергей Чекунков и также начальник управления финансов администрации города Волжского Андрей Уваров - присвоили и поделили между собой.