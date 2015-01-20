Спектакль о проблемах молодого поколения представят в Центре Мейерхольда

Фото: пресс-служба "Гоголь-центра"

27, 28 и 29 января на сцене Центра Мейерхольда сыграют спектакль французского режиссера Давида Бобе "Феи", поставленный по пьесе Ронана Шено. Постановку представляет "Гоголь-центр".

"Феи" – один из самых известных спектаклей "Седьмой студии", поставленный Давидом Бобе в рамках проекта "Французский театр. Впервые на русском".

Основное место действия спектакля – ванная комната, личное пространство человека, где он остается наедине с собой.

"Наша пьеса говорит о сиюсекундном, о сегодняшнем, это существование "здесь и сейчас", эти девять актеров как бы взяли на себя воплощение идей текста Ронана Шено. Тем более, что действие развивается в очень интимном пространстве — это пространство ванной комнаты. Здесь очень легко замкнуться в собственных мыслях, но в то же время тут звучит эхо всего мира", - рассказывает режиссер.

Этот спектакль о молодом поколении, о трудностях его существования и сложностях взаимодействия с миром, добавляет Давид Бобе.

В постановке приняли участие актеры "Седьмой студии" Екатерина Стеблина, Светлана Мамрешева, Мария Селезнева, Филипп Авдеев, Александр Горчилин и другие. Отметим, в прошлом году Александр Горчилин снялся в нашумевшем фильме Валерии Гай Германики "Да и Да", где сыграл роль художника Антонина.

Начало спектакля "Феи" в 20.00.