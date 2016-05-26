Третий Synthposium пройдет 4 июня на Красном Октябре

Фото: facebook.com/synthposium

Фестиваль музыкальных технологий Synthposium возвращается с новой программой. Открытие третьего сезона состоялось 16 апреля в Санкт-Петербурге, а главный акт пройдет 4 июня в новом пространстве "Sense Красный Откябрь". Среди участников: Эдуард Артемьев, Юрий Усачев, Петр Термен, Дима Устинов, Саша DZA, Алекс Пленингер и многие другие.

Synthposium стартовал два года назад как локальное событие для коллекционеров синтезаторов, инженеров и электронных музыкантов. За это время оно превратилось в ежегодный фестиваль со своими традициями, культурой и аудиторией. Сегодня мероприятие становится местом, в котором одинаково комфортно себя чувствуют музыкальные гики, локальные разработчики, представители больших брендов, творческие энтузиасты – все, кому необходим новый источник вдохновения. Кроме того, это единственный российский проект, способствующий развитию отечественных музыкальных разработок и формированию необходимой инфраструктуры.

Интерес к музыкальным технологиям – глобальный тренд, он актуален не только в профессиональном сообществе. Это в меньшей степени про "синтезаторы", хотя их на фестивале достаточно много. Новая поп-культура давно стоит на карте интересных мировых явлений. Третий год жизни фестиваля в России показал, что потенциал развития этой культуры в нашей стране весьма высок. В планах – провести гастрольные версии фестиваля в ряде крупных российских городов.

Московская программа 4 июня будет разделена на дневную и вечернюю и, помимо экспозиции, лекций и live-выступлений, в планах, тематические кинопремьеры, воркшопы и вечеринки. Программа каждый день обновляется на сайте фестиваля.