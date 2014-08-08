Банк заданий для ЕГЭ полностью откроют для школьников

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Минобрнауки РФ в ближайшие годы полностью откроет банк заданий, из которых будут формироваться ЕГЭ, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на замглавы ведомства Наталью Третьяк. Однако содержание билетов учащиеся будут узнавать только на экзамене.

"Решение о том, что мы будем открывать эту базу данных, мы приняли по итогам анализа проведения ЕГЭ в 2013 году. И наша цель — добиться стопроцентного открытия всех вопросов, включенных в базу данных для проведения ЕГЭ".

По словам Третьяк, открытый банк будет содержать тысячи заданий, поэтому риска утечки тех вопросов, которые будут содержаться в конкретном экзаменационном билете, не возникнет. Она также отметила, что в 2014 году билеты частично формировались из заданий, размещенных в открытом доступе, и с каждым годом объем открытых заданий будет увеличиваться.