Медведев поручил Минстрою и ЦБ предотвратить рост ипотечных ставок

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Дмитрий Медведев даст поручение Минстрою и ЦБ принять предотвратить рост ставок по ипотечным кредитам, говорится в материалах на сайте правительства.

"Неожиданности, к сожалению, в нынешней ситуации возможны самые разные, но поручение такое я дам, потому что нужно сделать все, чтобы эту положительную тенденцию закрепить, и это наша с вами задача", - сказал глава правительства руководителю Минстроя Михаилу Меню на совещании в понедельник.

Мень, в свою очередь, отметил, что ипотечная ставка за первое полугодие 2014 года составила 12,2% - чуть меньше, чем по результатам прошлого года, когда она равнялась 12,3%. При этом, по словам главы Минстроя, ряд банков начинает повышать ставки. "Сегодня крупные банки ситуацию держат, но ряд небольших банков начинает корректировать в ставку в сторону увеличения, и такая обеспокоенность есть", - сказал Мень.

По его словам, за последние пять месяцев россияне взяли ипотечных кредитов на 627,3 миллиарда рублей - это 367 398 кредитов, то есть почти в 1,4 раза больше, чем по уровню 2013 года. "Наши опасения, что прошлый год, который дал хороший результат, - это, может быть, временный тренд, не подтверждаются", - заключил Мень.

Ранее эксперты прогнозировали возможное снижение ставок по ипотеке, связанное со вступление в силу закона о добровольном страховании кредиторов от убытков. Теперь при продаже заложенной недвижимости недостающая сумма будет им компенсироваться.