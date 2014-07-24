Игрок сборной Франции отказался переходить в московское "Динамо"

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Полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна отказался переходить в столичное "Динамо". Футболиста не устроила зарплата, которую ему предложили "бело-голубые" - три миллиона евро в год, сообщает "Р-Спорт".

Переговоры не прекращены, "Марсель" и "Динамо" рассчитывают прийти к компромиссу. Сумма трансфера игрока увеличилась с семи до восьми миллионов евро.

Вальбуэна на протяжении 8 лет выступает за "Марсель". Он выигрывал в составе клуба чемпионат страны, Кубок французской лиги и Суперкубок Франции.

Полузащитник выступал на недавно завершившемся чемпионате мира в Бразилии. Сборная Франции, в основном составе которой на поле выходил Вальбуэна, дошла до четвертьфинала, где уступила команде Германии со счетом 0:1 и завершила борьбу за трофей.