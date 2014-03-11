"Локомотив" сравнял счет в серии плей-офф против "Динамо"

Фото: ИТАР-ТАСС

Ярославский "Локомотив" выиграл второй матч подряд и сравнял счет в серии плей-офф Кубка Гагарина против "Динамо". Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Счет в поединке был открыт 21-й минуте. Максим Пестушко обыграл всю оборону ярославцев и со второй попытки поразил ворота Кертиса Сэнфорда.

Однако вели в счете динамовцы недолго. Спустя шесть минут Джефф Плэтт мощным броском в "девятку" заставил капитулировать голкипера "Динамо" Александра Еременко.

На 30-й минуте похожим по исполнению выстрелом Марек Квапил вновь вывел столичных хоккеистов вперед.

Отыграться "Локомотиву" удалось за пару минут до сирены, возвещающей об окончании третьего периода. Стаффан Кронвалль удачно поборолся на "пятачке" и отправил шайбу в сетку ворот "Динамо".

Таким образом, встреча перешла в овертайм до первой заброшенной шайбы.

На 81-й минуте Микелис Редлихс с близкого расстояния отправил снаряд в сетку. Итоговый результат поединка - 3:2 в пользу ярославского клуба.

"Локомотив" одерживает вторую победу подряд и сравнивает счет в серии - 2:2. Следующий матч пройдет 13 марта в Москве.