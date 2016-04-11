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Происшествия

11 апреля 2016, 16:03

Бывшего врача тульского роддома признали виновной в халатности

ЧП суды уголовное дело роддом халатность ожоги врач

Бывший врач тульского родильного дома признана виновной

Бывшую сотрудницу тульского роддома приговорили к трем годам лишения свободы, передает телеканал "Москва 24".

В учреждении два года назад загорелась лампа во время сеанса фототерапии, пострадали двое детей. По версии следствия, Сундеева не обратила должного внимания на сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в палате.

Огонь перекинулся на детские кровати, в результате мальчик Матвей получил ожог 75 процентов поверхности тела, а девочка – 7 процентов. Весной 2015 года от Матвея отказалась 19-летняя мать, но через какое-то время мальчика усыновили.

Заведующая отделением патологии беременных Галина Сундеева после пожара была уволена, было возбуждено уголовное дело "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего", ей грозило до пяти лет заключения.

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