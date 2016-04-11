В Москве эвакуировали Курский вокзал

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

На Курском вокзале произошла эвакуация людей из-за анонимного звонка о бомбе. Как сообщили m24.ru в пресс-службе транспортной полиции, было эвакуировано около 1,5 тысячи человек.

Звонок с угрозой взрыва поступил в 13:14. Здание вокзала, расположенного по адресу: Земляной вал, дом 29, обследовали кинологи с собаками. Подозрительных предметов в ходе проверки не обнаружено.

Напомним, в конце марта с Курского вокзала уже проводилась эвакуация. Тогда причиной послужил обнаруженный подозрительный предмет.

После проверки вокзал вернулся к работе в обычном режиме.