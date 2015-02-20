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Спорт

20 февраля, 22:06

В столичном хоккейном дерби "Динамо" вновь обыграло ЦСКА

ЦСКА Динамо КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичное "Динамо" в домашнем поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги вновь нанесло поражение ЦСКА. Основное время матча завершилось вничью - 1:1, а в овертайме "бело-голубые" вырвали победу.

Счет был открыт в концовке первого периода. Владимир Жарков с "пятака" отправил шайбу в ворота подопечных Харийса Витолиньша.

"Динамо" сумело отыграться лишь в середине третьего периода. Алексею Цветкову удался могучий бросок в "девятку" ворот соперников.

Встреча перешла в овертайм. Казалось бы, буллитов уже не избежать, но Янне Яласваара повторил достижение Цветкова и принес своей команде победу - 2:1.

Таким образом, ЦСКА остается на первой строчке турнирной таблицы. Собственно, армейцы уже давно гарантировали себе чемпионство в "регулярке".

А вот "Динамо" уже точно не опустится ниже третьего места в конференции. Отметим, что предыдущий поединок между "красно-синими" и "бело-голубыми" также завершился победой вторых.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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