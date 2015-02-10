Елена Исинбаева возвращается в большой спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву зачислят в состав спортивной команды по легкой атлетике ЦСКА на должность спортсмена-инструктора. Официально об этом объявят 12 февраля, сообщает МИА "Россия сегодня"

Последний раз Исинбаева выступала в августе 2013 года. Тогда спортсменка победила на первенстве мира в Москве. Также Исинбаева установила лучший результат сезона в Европе, взяв высоту 4,89 метра.

А в июне прошлого года Исинбаева стала мамой. До родов спортсменка вела активный образ жизни - много гуляла и плавала. Добавим, Исинбаевой принадлежит 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Исинбаева является обладательницей золота Олимпийских игр в Афинах (2004) и Пекине (2008). В Лондоне-2012 россиянка завоевала бронзовую медаль. Кроме того, спортсменка трижды выигрывала чемпионат мира на открытом воздухе и четырежды в помещениях.