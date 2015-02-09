Спорт за неделю: первое поражение ЦСКА и успех сборной России в Кубке Федерации

Фото: ТАСС/Станислав Васильев

Поражение столичного ЦСКА в Евролиге и выход сборной России в полуфинал Кубка Федерации, золотая медаль в супермиксте и анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

ЦСКА прервал победную серию в Евролиге

В очередном матче Топ-16 баскетбольной Евролиги московский ЦСКА проиграл на выезде греческому "Олимпиакосу" и, таким образом, потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше турнира. Встреча группы F в Пирее завершилась со счетом 84:76.

Армейцы уверенно начали поединок и после стартовой четверти выигрывали с перевесом в 6 очков. Однако греки смогли переломить ход матча, а к большому перерыву уже вели в счете. Стоит отметить, что вторую четверть хозяева площадки выиграли с разницей "плюс 12".

В третьей десятиминутке "Олимпиакос" добавил себе в актив еще пять очков преимущества. В конце матча "красно-синие" пытались спасти игру, но смогли лишь сократить разницу до 8 очков.

Добавим, что армейцы до этого поединка выиграли 15 (!) матчей подряд в Евролиге. Несмотря на поражение, ЦСКА остается на первом месте в группе F.

Россия громит Польшу в Кубке Федерации

Женская сборная России по теннису одержала победу над командой Польши в матче первого круга Мировой группы Кубка Федерации. Россиянки не оставили шанса своим соперницами, выиграв со счетом 4:0. Наша сборная приехала в Краков в боевом составе во главе с Марией Шараповой и Светланой Кузнецовой. Вторая ракетка мира в итоге внесла решающий вклад в итоговую победу команды.

Открывать противостояние России и Польши выпало Кузнецовой, в сопернице которой доставалась Агнешка Радваньска. Российская теннисистка действовала активнее и довела матч до победы. Затем на корте появились Шарапова и Урсула Радваньска. Первый сет Мария выиграла со счетом 6:0, во втором полячка смогла навязать борьбу, но партия все-таки осталась за россиянкой - 6:3.

Фото: ausopen.ru

На следующий день Шараповой предстояло встретиться с Агнешкой. Воскресный матч прошел с огромным преимуществом Марии, однако при счете 6:1, 5:2 Шарапова чуть сбавила обороты, чем Радваньска и воспользовалась, выиграв три гейма подряд. Но наша соотечественница не дрогнула и выиграла последующие два гейма, а с ними и матч.

В итоге после того, как сборной России удалось выиграть четвертьфинальный поединок досрочно, капитаны команд приняли решение отменить второй одиночный матч воскресенья. На корт вышли парные комбинации, где также сильнее оказались россиянки. Анастасия Павлюченкова и Виталия Дьяченко обыграли Алисию Росольску и Клаудию Янс-Игнацик со счетом 6:4, 6:4.

В полуфинале Кубка Федерации сборная России сыграет на своей площадке против команды Германии.

Одно золото в дебютной дисциплине

В воскресенье в чешском Нове-Место завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Российские биатлонисты завоевали на этом этапе одну золотую награду - Яна Романова и Алексей Волков стали победителями в супермиксте, который проводился впервые.

В смешанной эстафете Екатерина Глазырина, Екатерина Шумилова, Максим Цветков и Антон Шипулин заняли четвертое место. В спринте лучший результат у россиянок показала Глазырина (11-е место), у мужчин шестым к финишу пришел Шипулин.

Последней дисциплиной в Нове-Место стала гонка преследования, завершившаяся для российской команды без медалей. Однако и в мужской, и в женской гонке россияне попали в шестерку сильнейших - это удалось Екатерине Глазыриной и Евгению Гараничеву.

Тренерский штаб команды также отметил неплохой дебют Матвея Елисеева, который занял 17-е место в спринте и 27-е в гонке преследования.

Эксперименты с составом закончились поражением

Сборная России по хоккею дважды уступила команде Чехии в рамках третьего этапа Евротура. Так, 5 февраля, россияне и вовсе не смогли забросить своим соперникам ни шайбы. Два гола из трех в ворота россиян провели хоккеисты КХЛ Петр Коукал из "Йокерита" и Михал Вондрка из "Слована". Еще одну шайбу забросил 20-летний форвард Доминик Симон.

Во втором поединке борьбы было больше, подопечные Олега Знарка действовали увереннее.

Фото: ТАСС/Елена Руско

В первом периоде обе команды забросили по две шайбы. Причем, россияне отыгрались со счета 2:0. После голов в исполнении Вондрки и Томаша Зогорны у россиян отметились точными бросками Антон Слепышев и Антон Лазарев. Во втором отрезке игры чехи вновь вышли вперед после сольного прохода Вондрки, однако в третьей двадцатиминутке российская команда усилиями Андрея Попова снова счет сравняла.

Однако за пяти минут до финальной сирены чехи получили право на буллит, который реализовал Владимир Свачина.

Стоит отметить, что российская команда в этот раз выступала в экспериментальном составе. Поэтому по итогам двух матчей Олег Знарок положительно оценил действия команды, несмотря на поражения.

"Ребята с каждой игрой будут прибавлять. Нужно только давать им шанс и надеяться на них. Они уже поняли, что на этом уровне и соображать, и двигаться нужно быстрее на пару-тройку секунд. Поэтому нужно готовиться к таким матчам. В целом я доволен экспериментом, ребята побились, молодцы", - рассказал Знарок.

Что посмотреть на этой неделе

С 12 по 15 февраля в норвежском Холменколлене пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону. Спортсменам предстоит выявить сильнейших в спринте, индивидуальной гонке и эстафете.

В состав мужской сборной России вошли: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Тимофей Лапшин. У женской команды на старт выйдут Екатерина Глазырина, Дарья Виролайнен, Ольга Подчуфарова, Екатерина Шумилова, Яна Романова, Екатерина Юрлова, Ирина Трусова, Галина Нечкасова.

13 февраля баскетболисты столичного ЦСКА проведут очередной матч Евролиги. В этот раз москвичи сыграют дома и постараются реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от "Олимпиакоса". Соперником армейцев станет итальянский клуб "Олимпия Милан".

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близится к завершению, командам осталось провести по 6-7 матчей. В понедельник, 9 февраля, московский ЦСКА сыграет с магнитогорским "Металлургом", а столичное "Динамо", в свою очередь, встретится с "Йокеритом". В пятницу "бело-голубые" отправятся в гости к ярославскому "Локомотиву", армейцы дома примут "Медвешчак".

В воскресенье, 15 февраля, ЦСКА и "Динамо" встретятся в очном поединке.

Даниил Адамов