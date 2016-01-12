Балетные новинки этой зимы: от хип-хоп "Щелкунчика" до "Дон Кихота" в Большом

Первый месяц нового года обещает поклонникам балета множество ярких впечатлений. В столицу пожалуют иностранные гости - труппа Гамбургского балета и американцы, интерпретировавшие классического "Щелкунчика" в духе нью-йоркской стрит-культуры. Большой театр готов показать свежую версию "Дон Кихота". Об эти событиях рассказывает театральный критик Майя Крылова.

"Щелкунчик в стиле хип-хоп"

Без этого балета не обходится ни один Новый год. Но какой только облик не получал "Щелкунчик" в зависимости от места и времени создания! На этот раз герои истории про Машу и ее щелкающую игрушку возникли под влиянием уличной культуры в Америке. И танцуют не классику, а хип-хоп, да и одеты не в балетные пачки и трико, а в современную спортивную одежду. Герои спектакля похожи на подростков из молодежной тусовки. Это мир, где принято носить лиловые волосы, вязаные шапочки и джинсовые безрукавки. При этом идея "Щелкунчика" сохранена, хотя в сюжете есть изменения. Щелкунчик – продавец орехов, танцующий в волшебных кроссовках, а действие вмещает путешествие во времени, уличную вечеринку, увиденную во сне Страну снежинок и ночной клуб "Дворец страстей".

Хореограф Дженнифер Уэбер занимается хип-хопом почти двадцать лет. Теперь ее 11 танцовщиков из разных стран приезжают в Москву. Здесь им будет непросто: нужно убедить в своей версии публику, привыкшую к классической версии балета. Впрочем, Уэбер считает, что сегодня язык ее спектакля – всемирный и всем понятный. Если можно делать "Щелкунчик" на льду или в цирке (тому много примеров), почему нельзя с приколами хип-хопа?

Фото: stanmus.ru

Дата : 15 и 16 января : 15 и 16 января Место: Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко



Гамбургский балет. Балет "Пер Гюнт"

"Пер Гюнт" – это, как гласит анонс, вольная интерпретация одноименной пьесы Ибсена. История парня, погнавшегося за ложными мечтами, и история его девушки Сольвейг, много лет ждущей любимого авантюриста, который лишь на склоне жизни увидит химеры своего пути: "Она сохранила, а он расточил... О, если бы можно начать все сначала..."

Вместо музыки Грига к "Пер Гюнту" всемирно известный хореограф, глава Гамбургского балета Джон Ноймайер использует более современную партитуру Альфреда Шнитке (его музыка, кстати, написана специально для балета). Премьера прошла в Гамбурге в 1989 году, но в прошлом сезоне Ноймайер сделал новую редакцию спектакля, которую и покажет в России.

Следуя за Ибсеном, хореограф уходит от прямой иллюстрации сюжета, превращая сказочную притчу на материале XIX века в еще более жесткую метафору человеческой судьбы в наши дни, а в итоге – на все времена. Действие балета связано с театром, с маской и с идеей перевоплощения: в странствиях Пер Гюнт попадает то на балетный смотр, в котором идея состязания выхолощена до пародии, то на костюмированный исторический боевик, где пошлые картонные персонажи имитируют живые чувства. Понятно, что на чистой классике не построишь такое разноплановое повествование о поисках смысла. Хореограф вообще не ограничивает себя каким-то одним видом танца: Ноймайеру нужно все – современная угловатость и давно разработанная балетная пантомима, снижающий гротеск и возвышенные балетные арабески.

Картинка балета пестра. У Пер Гюнта множатся двойники; тролли, похожие на людей, рыскают меж людей, смахивающих, в свою очередь, на троллей; современные костюмы деревенских норвежцев предшествуют одеждам древних римлян и экзотических арабов, а звуки фокстрота сменяются то ехидными, то лирическими звучаниями. Пер Гюнт, как и у Ибсена, пытаясь ухватить жизнь за хвост, теряет сам себя в сатирически-тщетной суете. И только верная Сольвейг в белом платье принимает героя, таким, каков он есть, демонстрируя спасительную верность в финальном дуэте-адажио.

Фото: facebook.com/hamburgballett

Дата : 20-24 января : 20-24 января Место: Большой театр



"Дюймовочка"

Театр Балет "Москва" предлагает спектакль для всех возрастов и семейного просмотра. Молодые хореографы Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев взяли "Времена года", Чайковского: ведь по ходу действия на сцене один сезон сменяет другой. Но "Времена", написанные Петром Ильичом, творчески переосмыслены композитором и музыкантом Аркадием Марто – пионером российской электроники. Для балета "Дюймовочка" Марто создал, как он говорит, "легкий и космический саунд-дизайн", в который включены звуки природы и куски тишины. Старая сказка тоже обыграна по-новому: Дюймовочка теперь кукла, живущая у маленькой девочки. Жизнь куклы в кукольном домике и жизнь девочки в ее "реальном" мире – по замыслу авторов, две стороны одной медали. Дюймовочка – часть игры ребенка, которая перекликается с постепенным взрослением героини, отражая детские страхи, игру воображения и мечты. Петербургский художник Сергей Илларионов построил на сцене большой кукольный дом, в котором предметы крупней людей, а разнообразные видео-эффекты создают иллюзию волшебства. Детская комната сменится кротовой норой, а лягушачье болото станет волшебной поляной, на которой пляшут эльфы. А танцы обещаны самые разные: "танцуют все и на всем – на пуантах, босиком, на лыжах и даже в ластах".

Фото: https://www.facebook.com/BaletMoskva/

Дата : 30-31 января : 30-31 января Место: Культурный центр ЗИЛ



"Дон Кихот"

Это не подробная история приключений Рыцаря Печального образа и его оруженосца, хотя и Дон Кихот, и Санчо Панса, конечно же, появятся на сцене. И это не совсем премьера, хотя Большой театр именно так позиционирует перенос искрометной балетной комедии с Новой сцены театра на Историческую. Ведь "Дон-Кихот" в постановке Александра Горского – одна из знаковых постановок Большого. Впрочем, балет на музыку Минкуса по мотивам романа Сервантеса давно в ГАБТе не показывали, и публика успела соскучиться. Да и картинка, без сомнения, изменится. Спектакль переоденут в новые костюмы и декорации по эскизам художника Валерия Левенталя.

Старинный "Дон-Кихот" – блистательный образец балета московской школы, где в танец нужно бросаться как в омут, с головой. В основе действия всего один (да и тот сильно изменен) эпизод из романа – интриги вокруг свадьбы нищего, но неотразимого цирюльника Базиля и дочки трактирщика Китри, которую расчетливый папа прочит за глупого, но богатого дворянина. Зато все, что в России думают и знают об Испании, вложено в каскад разнообразных танцев и юмористических мизансцен. На сцене царят томность и страсть. Плюс юбки с оборками, перебор гитарных струн, сверканье плащей тореро и красные розы в женских волосах.

"Дон-Кихот" – возможность представить "парадный портрет" труппы, для которой есть и премьерские па-де-де, и сцена видений (бенефис классического кордебалета), и массовые пляски, и острохарактерные пантомимные роли. За годы существования "Дон-Кихота" с его балетным текстом, да и с музыкой произошли серьезные перемены, поскольку каждый редактор вносил свое. Иногда это шло на пользу балету, иногда – не очень. Большой театр предлагает хореографическую редакцию 1999 года Ее сделал Алексей Фадеечев, очистивший спектакль от совсем уж неуместных новшеств.

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Дата : 2-7 февраля : 2-7 февраля Место: Большой театр





Майя Крылова