Режиссеру Виму Вендерсу вручат почетного "Золотого медведя"

Вим Вендерс. Фото: imdb.com

Режиссер Вим Вендерс получит почетного "Золотого медведя" за вклад в кинематограф. Церемония вручения награды пройдет на 65-м Берлинском кинофестивале, где будет показана ретроспектива работ Вендерса. Фестиваль пройдет с 5 по 15 февраля в Германии.

"Мы чтим Вима Вендерса, как одного из лучших представителей современного авторского кинематографа. Его многогранная работа в качестве режиссера, фотографа и писателя навсегда запечатлелась в нашей памяти, и он продолжает вдохновлять других режиссеров", - сообщает в пресс-релизе директор Берлинаре Дитер Косслик.

Всего на фестивале покажут 10 художественных и документальных работ Вима Вендерса, включая ранние фильмы режиссера, например, "Небо над Берлином" 1987 года.

Берлинский международный кинофестиваль или "Берлинале" проводится с 1951 года в Германии. Его основной приз - "Золотой медведь". Помимо конкурсной программы, на фестивале проходят "Международный форум молодого кино", "Панорама", фестиваль фильмов для детей, а также европейский кинорынок. Стоит отметить, что на "Берлинале" показывают большое количество "интеллектуального кино", например, фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони и других.