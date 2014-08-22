Режиссеру Виму Вендерсу вручат почетного "Золотого медведя"

Вим Вендерс. Фото: imdb.com
Режиссер Вим Вендерс получит почетного "Золотого медведя" за вклад в кинематограф. Церемония вручения награды пройдет на 65-м Берлинском кинофестивале, где будет показана ретроспектива работ Вендерса. Фестиваль пройдет с 5 по 15 февраля в Германии.
"Мы чтим Вима Вендерса, как одного из лучших представителей современного авторского кинематографа. Его многогранная работа в качестве режиссера, фотографа и писателя навсегда запечатлелась в нашей памяти, и он продолжает вдохновлять других режиссеров", - сообщает в пресс-релизе директор Берлинаре Дитер Косслик.
Всего на фестивале покажут 10 художественных и документальных работ Вима Вендерса, включая ранние фильмы режиссера, например, "Небо над Берлином" 1987 года.
Берлинский международный кинофестиваль или "Берлинале" проводится с 1951 года в Германии. Его основной приз - "Золотой медведь". Помимо конкурсной программы, на фестивале проходят "Международный форум молодого кино", "Панорама", фестиваль фильмов для детей, а также европейский кинорынок. Стоит отметить, что на "Берлинале" показывают большое количество "интеллектуального кино", например, фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони и других.
Впервые официального признания Вендерс добился благодаря картине "Ложное движение". В 1975 году фильм получил шесть федеральных кинопремий Deutscher Filmpreis, в том числе за режиссуру. Следующая лента "С течением времени", профинансированная самим Вендерсом и снятая без сценария, была показана на международном Каннском кинофестивале.
Осенью 1983 года в Америке Вендерс снял немецко-французский фильм "Париж, Техас", который получил на Каннском фестивале 1984 года Золотую пальмовую ветвь и стал коммерчески успешным. Самая популярная кинолента Вима Вендерса "Небо над Берлином" 1987 года получила на Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру, первую европейскую кинопремию "Феликс", немецкую федеральную кинопремию и премию кинокритиков в Лос-Анджелесе.
Вим Вендерс является почетным доктором Сорбонны, профессором берлинской Академии кино и телевидения, членом берлинской Академии искусств, президентом Европейской киноакадемии и кавалером федерального ордена "За заслуги".
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