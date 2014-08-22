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Новости культурного мира

22 августа 2014, 11:20

Режиссеру Виму Вендерсу вручат почетного "Золотого медведя"

Берлинский кинофестиваль Золотой медведь Вим Вендерс

Вим Вендерс. Фото: imdb.com

Режиссер Вим Вендерс получит почетного "Золотого медведя" за вклад в кинематограф. Церемония вручения награды пройдет на 65-м Берлинском кинофестивале, где будет показана ретроспектива работ Вендерса. Фестиваль пройдет с 5 по 15 февраля в Германии.

"Мы чтим Вима Вендерса, как одного из лучших представителей современного авторского кинематографа. Его многогранная работа в качестве режиссера, фотографа и писателя навсегда запечатлелась в нашей памяти, и он продолжает вдохновлять других режиссеров", - сообщает в пресс-релизе директор Берлинаре Дитер Косслик.

Всего на фестивале покажут 10 художественных и документальных работ Вима Вендерса, включая ранние фильмы режиссера, например, "Небо над Берлином" 1987 года.

Берлинский международный кинофестиваль или "Берлинале" проводится с 1951 года в Германии. Его основной приз - "Золотой медведь". Помимо конкурсной программы, на фестивале проходят "Международный форум молодого кино", "Панорама", фестиваль фильмов для детей, а также европейский кинорынок. Стоит отметить, что на "Берлинале" показывают большое количество "интеллектуального кино", например, фильмы Ингмара Бергмана, Микеланджело Антониони и других.

Вим Вендерс родился 14 августа 1945 года в Дюссельдорфе, Германия. В 1967 году он поступил в Высшую школу кино и телевидения в Мюнхене. В период учебы Вендерс снял короткометражки, которые он сам финансировал. При этом первый его фильм "Места действия" был снят в 1966 году, а первый полнометражный фильм "Лето в городе" 1970 года стал его дипломной работой.

Впервые официального признания Вендерс добился благодаря картине "Ложное движение". В 1975 году фильм получил шесть федеральных кинопремий Deutscher Filmpreis, в том числе за режиссуру. Следующая лента "С течением времени", профинансированная самим Вендерсом и снятая без сценария, была показана на международном Каннском кинофестивале.

Осенью 1983 года в Америке Вендерс снял немецко-французский фильм "Париж, Техас", который получил на Каннском фестивале 1984 года Золотую пальмовую ветвь и стал коммерчески успешным. Самая популярная кинолента Вима Вендерса "Небо над Берлином" 1987 года получила на Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру, первую европейскую кинопремию "Феликс", немецкую федеральную кинопремию и премию кинокритиков в Лос-Анджелесе.

Вим Вендерс является почетным доктором Сорбонны, профессором берлинской Академии кино и телевидения, членом берлинской Академии искусств, президентом Европейской киноакадемии и кавалером федерального ордена "За заслуги".

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