Басманный суд арестовал имущество генерала Сугробова

Басманный суд. Фото: ИТАР-ТАСС

Басманный суд Москвы арестовал имущество экс-начальника антикоррупционного главка МВД, генерала Дениса Сугробова в рамках дела о превышении должностных полномочий и организации преступной группировки, сообщает в понедельник Агентство "Москва".

В частности, под арест попали 11 объектов недвижимости, в числе которых "квартиры и парковочные места". Кроме того, арестовано имущество бывшего замглавы ГУЭБ Бориса Колесникова, который в июне покончил с собой. Сумма арестованного имущества пока не известна.

Дело было принято судом на рассмотрение 7 августа, решение по нему вступило в законную силу 19 августа, уточнил источник в Басманном суде.

Бывший генерал-лейтенант полиции Сугробов и его заместитель Колесников являются фигурантами резонансного дела. По версии следствия, они создали преступную группировку для совершения преступлений против власти, интересов госслужбы и правосудия.

С ноября 2013 до февраля 2014 года ОПГ совершила порядка 10 тяжких преступлений. Так, офицеры пытались спровоцировать на получение взятки замначальника 6-й службы 9-го управления (управления собственной безопасности) ФСБ Игоря Демина, нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов.

Несколько подчиненных и заместителей Сугробова также обвинили в организации ОПГ, провокации взятки и превышении полномочий. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы в случае вынесения обвинительного приговора.

Напомним, 16 июня Борис Колесников покончил с собой, выбросившись с 6 этажа здания Следственного комитета, куда его доставили для допроса. Отметим, что ранее Колесников неоднократно предпринимал попытки суицида.