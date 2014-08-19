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Спорт

19 августа 2014, 16:47

Новичок "Барселоны" Суарес пообещал болельщикам больше не кусаться

Барселона укусы Луис Суарес

Фото: fifa.com

Новичок "Барселоны" Луис Суарес пообещал болельщикам, что больше не будет кусать соперников, сообщает BBC.

"Хочу обратиться к болельщикам и пообещать им, что я не будут больше кусаться. Я говорил с психологом, и он сказал, что я должен признать свою ошибку и принести извинения. Я сделал это и теперь предпочел бы сосредоточиться на будущем, которое целиком и полностью связываю с "Барселоной", - заявил уругваец во время официальной презентации в качестве игрока "сине-гранатовых".

Напомним, на 78-й минуте встречи между Италией и Уругваем в рамках Чемпионата мира по футболу Суарес в борьбе с Джорджо Кьеллини в чужой штрафной впился зубами в плечо оппонента. Игрок "Ювентуса" отмахнулся, после чего потребовал вынести нападающему предупреждение, демонстрируя арбитру следы укуса. Однако мексиканский судья Марко Родригес, на родине носящий прозвище Дракула, оставил эпизод без внимания.

Позже ФИФА наказала Суареса, отстранив его от футбола на 4 месяца. Уругваец не имеет права принимать участие в официальных матчах, но может играть за "Барселону" в товарищеских встречах.

Стоит отметить, что Суарес кусал защитника ПСВ Отмана Баккала (выступая в составе "Аякса"), а также игрока "Челси" Бранислава Ивановича (играя за "Ливерпуль").

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