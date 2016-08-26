ЦБ отозвал лицензии на страхование по ОСАГО у двух компаний

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Банк России отозвал лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев авто (ОСАГО) у страховых компаний "Д2 Страхование" и "Транснефть". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Лицензию на страхование у компании "Транснефть" отозвали еще по двум видам деятельности: обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, а также обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и перестрахования акционерного общества. Обе компании добровольно отказались от видов страхования, предусмотренных лицензией.

СК "Транснефть" – средняя по размеру сборов универсальная страховая компания. Она является дочерней компанией АО "СОГАЗ". По итогам 2015 года компания заняла 21-е место по сборам в сегменте прямого страхования.

АО "Д2 Страхование" – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам прошлого года организация заняла 131-е место по размеру собранных страховых премий и 21-е место по сборам в сегменте страхования имущества физических лиц.

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