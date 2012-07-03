Елена Батурина покинула Россию

Супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина, прибывшая ранее в столицу для дачи показаний, покинула Россию.

"Моя подзащитная улетела из Москвы вчера, как и планировала. Куда она уехала – я не в курсе", – сообщил РИА Новости адвокат предпринимательницы Александр Аснис.

По словам защитника, ему неизвестно, намерена ли супруга Юрия Лужкова вернуться в Россию.

Напомним, 28 июня Елена Батурина, прибывшая в Россию из-за границы, была допрошена следственным департаментом МВД по делу о хищениях в Банке Москвы. После этого, по словам адвоката экс-главы компании "Интеко", у следствия не возникло дополнительных вопросов к свидетельнице. При этом Батуриной был предоставлен иммунитет от возможного уголовного преследования.