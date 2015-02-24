Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

24 февраля, 12:50

За прошлый год электронной записью к врачу воспользовались 61 млн раз

Артем Ермолаев больницы ЕМИАС медицина

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Электронной записью к врачу в 2014 году воспользовались около 61 миллиона раз. Об этом на заседании президиума правительства Москвы сообщил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Всего за прошлый год врачи выписали порядка 4,2 миллиона электронных рецептов. Кроме того, в рамках пилотного проекта, проходящего в 14 поликлиниках города, создано 100 тысяч электронных карт пациентов. При этом около 23,6 тысяч медработников ежедневно используют ЕМИАС.

В конце прошлого года власти заявляли, что внедрение системы электронных рецептов во всех столичных поликлиниках будет завершено в первом квартале 2015 года. На сегодняшний день рецепты в электронном виде выписывают уже 370 амбулаторий города. В общей сложности к концу 2014 года было оформлено более 3,7 миллиона электронных назначений, 85% из которых уже выдано в аптеках.

Как работают электронные сервисы в поликлиниках Москвы

Электронные рецепты выписывают с помощью ЕМИАС. Врач на своем компьютере заносит в систему необходимые для выписки рецепта данные, а пациенту нужно только распечатать документ в информационном киоске в поликлинике, а затем вместе с полисом ОМС прийти в аптеку. В аптеке фармацевт сканирует штрих-код полиса и видит в своем компьютере подтверждение рецепта от врача, после чего выдает препарат.

Ссылки по теме

Напомним, Единая медицинская информационная система объединяет порядка 650 учреждений, в том числе 400 поликлиник. ЕМИАС позволяет городским властям отслеживать доступность и востребованность врачей и медучреждений в Москве.

Это помогает в случае необходимости перераспределять ресурсы. За статистикой, представленной системой, постоянно наблюдают не только представители департамента здравоохранения Москвы, но и лично мэр столицы.

Отметим, что в 2014 году власти также запустили пилотный проект по внедрению электронной медицинской карты - автоматизированной амбулаторной карты пациента. Она содержит результаты осмотров, диагнозы, рецепты и направления, а также справки и листы нетрудоспособности.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать