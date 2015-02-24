За прошлый год электронной записью к врачу воспользовались 61 млн раз

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Электронной записью к врачу в 2014 году воспользовались около 61 миллиона раз. Об этом на заседании президиума правительства Москвы сообщил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

Всего за прошлый год врачи выписали порядка 4,2 миллиона электронных рецептов. Кроме того, в рамках пилотного проекта, проходящего в 14 поликлиниках города, создано 100 тысяч электронных карт пациентов. При этом около 23,6 тысяч медработников ежедневно используют ЕМИАС.

В конце прошлого года власти заявляли, что внедрение системы электронных рецептов во всех столичных поликлиниках будет завершено в первом квартале 2015 года. На сегодняшний день рецепты в электронном виде выписывают уже 370 амбулаторий города. В общей сложности к концу 2014 года было оформлено более 3,7 миллиона электронных назначений, 85% из которых уже выдано в аптеках.

Как работают электронные сервисы в поликлиниках Москвы

Электронные рецепты выписывают с помощью ЕМИАС. Врач на своем компьютере заносит в систему необходимые для выписки рецепта данные, а пациенту нужно только распечатать документ в информационном киоске в поликлинике, а затем вместе с полисом ОМС прийти в аптеку. В аптеке фармацевт сканирует штрих-код полиса и видит в своем компьютере подтверждение рецепта от врача, после чего выдает препарат.

Напомним, Единая медицинская информационная система объединяет порядка 650 учреждений, в том числе 400 поликлиник. ЕМИАС позволяет городским властям отслеживать доступность и востребованность врачей и медучреждений в Москве.

Это помогает в случае необходимости перераспределять ресурсы. За статистикой, представленной системой, постоянно наблюдают не только представители департамента здравоохранения Москвы, но и лично мэр столицы.

Отметим, что в 2014 году власти также запустили пилотный проект по внедрению электронной медицинской карты - автоматизированной амбулаторной карты пациента. Она содержит результаты осмотров, диагнозы, рецепты и направления, а также справки и листы нетрудоспособности.