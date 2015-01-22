Временный МФЦ для мигрантов открыли в Новой Москве

Как работает миграционный центр в Троицком округе

В Новой Москве, вблизи деревни Сахарово, открыли временный Многофункциональный центр для мигрантов. Там можно оформить патент и медицинскую страховку, сдать отпечатки пальцев и пройти тесты на знание русского языка, передает корреспондент M24.ru.

Прием ведется в шатрах, которые привезли из Сочи после окончания Олимпиады. В июле начнет работать стационарный Многофункциональный центр для иностранцев.

Во временном МФЦ прием и выдачу документов обеспечивают 216 человек. На прием работает 72 окна, на выдачу – 32.

"Мы не заменяем собой ФМС, мы им помогаем, готовим пакеты документов и передаем их в ведомство. Также мы сможем оказывать услуги по подбору персонала для работодателей", – сообщил глава Многофункционального центра для мигрантов Николай Федосеев.

Как записаться в МФЦ онлайн

По словам Федосеева, столичный департамент информационных технологий ведет работу по усилению сигналов мобильных операторов вблизи МФЦ в Новой Москве.

Основной Многофункциональный центр будет вмещать до пяти тысяч человек.

Напомним, постепенно столичные МФЦ будут переходить на работу под новым брендом – "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков и корпоративной одежды сотрудников.

Осенью у столичных МФЦ появились единые правила – "Московский стандарт госуслуг". Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения предложили участники краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг", который проходил летом 2014 года. Сейчас в новом стиле уже оформлены три центра госуслуг – в районах Щукино, Покровское-Стрешнево и Раменки. Остальные пройдут ребрендинг в течение 2015 года.