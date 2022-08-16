В России могут запретить продажу кошек и собак в зоомагазинах и на птичьих рынках

Щенков и котят больше не будут продавать в зоомагазинах и на птичьих рынках. На этом настаивают авторы законопроекта, который Госдума рассмотрит осенью.

Непрофессиональных уход, размытая родословная и отсутствие медицинских документов превращают счастливое событие в сделку с совестью. Помимо законопроекта о запрете продажи кошек и собак в зоомагазинах и на птичьих рынках, осенью также появятся изменения в Кодексе об административных правонарушениях, которые касаются содержания животных.

Как теперь планируют организовать торговлю животными? И когда накажут тех, кто обращается с ними жестоко? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.