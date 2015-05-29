Йозеф Блаттер переизбран президентом FIFA

Йозефф Блаттер снова избран президентом FIFA. Его конкурент принц Иордании Али бин аль-Хусейн снял кандидатуру с выборов. Хотя после первого тура голосования победителя определить не удалось. Для этого нужно было набрать не менее 140 голосов. В результате, должен был состояться второй тур, но интриги не получилось.

Добавим, что за несколько часов до выборов, выступая перед делегатами, Блаттер заявил о необходимости эволюционного развития Международной федерации футбола, а не революционного, передает телеканал "Москва 24".