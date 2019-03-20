"Интервью": Александр Горбатько – об отключение аналогового эфирного ТВ

Название: интервью

Гость: Александр Горбатько

Ведущая: Елена Павлова

Для кого: для жителей столицы

15 апреля 2019 года в Москве произойдет отключение аналогового эфирного ТВ. Что это означает для телезрителя и какие действия необходимо предпринять для перехода на цифровое ТВ? Об этом в программе "Интервью" рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.