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20 марта 2019, 18:00

Общество

"Интервью": Александр Горбатько – об отключение аналогового эфирного ТВ

"Интервью": Александр Горбатько – об отключение аналогового эфирного ТВ

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  • Название: интервью
  • Гость: Александр Горбатько
  • Ведущая: Елена Павлова
  • Для кого: для жителей столицы

15 апреля 2019 года в Москве произойдет отключение аналогового эфирного ТВ. Что это означает для телезрителя и какие действия необходимо предпринять для перехода на цифровое ТВ? Об этом в программе "Интервью" рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.
видео общество технологии Елена Толстая
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