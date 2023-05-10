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18:15

Туризм

Турпоток из России в Грузию может превысить 1 млн человек после запуска прямых рейсов

Турпоток из России в Грузию может превысить 1 млн человек после запуска прямых рейсов

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Турпоток из России в Грузию может превысить 1 миллион человек после запуска прямых рейсов. Об этом заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

В Министерстве экономики Грузии при этом уточнили, что в случае положительного решения в страну смогут летать те российские авиакомпании и суда, которые не находятся под санкциями. Российские авиакомпании уже начали подготовку к возобновлению полетов, об этом сообщили в Минтрансе. Там добавили, что речь может идти о семи прямых рейсах еженедельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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