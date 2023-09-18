Новый бесплатный маршрут по Москве-реке запустили в столице

В столице запустили новый прогулочный теплоходный маршрут. Он следует от Печатников до Южного речного вокзала и обратно. Посмотреть на осеннюю Москву с воды можно бесплатно и без предварительной регистрации.



Всего в городе работают 11 речных маршрутов. Каждый пользуется спросом, но самыми популярными по итогам сезона стали Центральный и Исторический. Эти летом на теплоходах прокатились свыше 700 тысяч человек.

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