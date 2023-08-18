В РФ создадут спецгруппу для реализации ВСМ Москва – Петербург

В планах развития российской железной дороги существует один грандиозный проект – скоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург. О готовности специалистов реализовать такой проект рассказал Владимир Путин.

17 августа российский лидер заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург сократит время в пути между городами до двух часов. Президент РФ отметил, что после строительства новой железнодорожной ветки по старым путям можно будет перевозить больше грузов, что сделает проект строительства экономически выгодным.

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