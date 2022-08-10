В России начали разбирать самолеты – СМИ

В России начали разбирать самолеты. По данным СМИ, на детали пошли уже как минимум два борта крупнейшего перевозчика. А с начала июля не взлетели около 50.

Эксперты рассказали, что практика обычная, а в условиях санкций машины-доноры – один из лучших вариантов. Безопасно ли использовать бывшие в употреблении детали и повлияет ли это на стоимость авиабилетов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.