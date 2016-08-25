Программу "С добрым утром, малыши!" запустят на канале "Карусель"

Детская программа для малышей теперь будет выходить в эфир под аккомпанемент Сергея Шнурова. После такого дети точно не уснут, потому что начинаться она будет утром. Формат легендарной передачи "Спокойной ночи, малыши!" решили серьезно пересмотреть.

С 1 сентября на канале "Карусель" запустят программу "С добрым утром, малыши!". Главных кукольных героев заставят работать в две смены. По утрам к Хрюше и Степашке будут приходить музыканты, актеры, спортсмены. А по вечерам – боксер Николай Валуев.

Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".