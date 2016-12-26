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26 декабря 2016, 15:35

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Механизмы управления Ту-154 подняли со дна Черного моря

Механизмы управления Ту-154 подняли со дна Черного моря

Криминалисты прибыли на место обнаружения фюзеляжа Ту-154

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Водолазы подняли со дна Черного моря два механизма управления самолета Ту-154, сообщили в Минобороны. На расстоянии 1700 метров от берега и глубине 30 метров заметили обломки. Исследование на воде завершено. Известно, что радиус разброса частей Ту-154 – около 500 метров.

В Москве началась процедура опознания погибших в катастрофе. Об этом стало известно от пресс-секретаря Ансамбля имени Александрова. В разговоре с журналистами она упомянула, что находится на опознании. 11 жертв крушения и останки доставили в столицу сегодня утром спецбортом МЧС. А затем перевезли в судебный морг.

После этого специалисты приступили к изучению генетических проб родственников пассажиров Ту-154. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".
Сюжет: Катастрофа Ту-154 в Черном море
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