09 мая, 07:15
На Дальнем Востоке завершились парады в честь Дня Победы
На Дальнем Востоке парады в честь Дня Победы уже завершились. Военнослужащие Владивостокского гарнизона прошли по центральной площади города. На церемонии присутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Сразу после парада прошло шествие Бессмертного полка. Акция прошла в очном формате в Южно-Сахалинске. Парад завершился в Благовещенске. Жители Читы наблюдали за торжественным маршем. В Улан-Удэ колонны вышли на площадь Советов.
