На Дальнем Востоке завершились парады в честь Дня Победы

На Дальнем Востоке парады в честь Дня Победы уже завершились. Военнослужащие Владивостокского гарнизона прошли по центральной площади города. На церемонии присутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Сразу после парада прошло шествие Бессмертного полка. Акция прошла в очном формате в Южно-Сахалинске. Парад завершился в Благовещенске. Жители Читы наблюдали за торжественным маршем. В Улан-Удэ колонны вышли на площадь Советов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.