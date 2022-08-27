Пожары в Рязанской области локализовали. Огонь больше не распространяется, но пламя продолжают заливать. Дымка в столице местами еще есть.

Сильная жара и отсутствие осадков создают пожароопасную ситуацию в Москве и области. В целом обстановка в регионе стабильная, но есть локальные возгорания. Смог от лесных пожаров продолжает окутывать столицу. Жители Москвы жалуются на дымку и едкий запах гари в разных районах города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

