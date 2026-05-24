Пожар в промзоне Алтуфьево локализован на площади 150 квадратных метров

В Подмосковье в районе пересечения Московской кольцевой и Алтуфьевского шоссе загорелся склад в торгово промышленной зоне Алтуфьево в поселке Вешки. По сообщениям очевидцев, над территорией поднялся высокий столб пламени, который был виден за несколько километров.

В МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 150 квадратных метров. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Причины возгорания устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.