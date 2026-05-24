Московские врачи прооперируют пострадавшего при атаке ВСУ на Старобельск

Одного из пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск в ЛНР доставили в столицу в тяжелом состоянии. Лечить его будут в центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Врачи сообщили, что пострадавший перенес дорогу удовлетворительно, и прогноз на лечение благоприятный.

Заведующий отделением центра Приорова Арчил Цискарашвили рассказал, что у пациента открытый перелом костей стопы и множественное повреждение мягких тканей. Первая помощь на месте травмы была выполнена грамотно, в ближайшее время пациента переведут в операционную.

