Саперы увезли снаряд, обнаруженный под Наро-Фоминском. Об этом сообщили местные жители.

Накануне стало известно, что дети, которые собирали магнитом металлолом, выловили из реки Десны снаряд. Место находки сразу было оцеплено, а мост, который вел в деревню Бурцево, закрыт.

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