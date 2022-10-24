Белый дом ведет переговоры с Маском о доступе к Starlink в Иране – СМИ

Американская администрация ведет переговоры с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском о работе Starlink в Иране. Белый дом хочет дать протестующим в этой стране доступ к интернету. Об этом сообщает CNN.

Однако наладить сеть в этом случае гораздо проблематичнее, чем в Украине, где пользуются спутниками Маска. Хотя Иран не закрывал границы, ввезти принимающее оборудование, без которого спутники бесполезны, непросто.

Некоторые эксперты полагают, что это возможно сделать только контрабандой. А тогда под риск попадает международная ядерная сделка, по которой Иран ограничивал свою деятельность в этой сфере в обмен на снятие ряда санкций.

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