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Политика

Белый дом ведет переговоры с Маском о доступе к Starlink в Иране – СМИ

Белый дом ведет переговоры с Маском о доступе к Starlink в Иране – СМИ

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Американская администрация ведет переговоры с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском о работе Starlink в Иране. Белый дом хочет дать протестующим в этой стране доступ к интернету. Об этом сообщает CNN.

Однако наладить сеть в этом случае гораздо проблематичнее, чем в Украине, где пользуются спутниками Маска. Хотя Иран не закрывал границы, ввезти принимающее оборудование, без которого спутники бесполезны, непросто.

Некоторые эксперты полагают, что это возможно сделать только контрабандой. А тогда под риск попадает международная ядерная сделка, по которой Иран ограничивал свою деятельность в этой сфере в обмен на снятие ряда санкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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