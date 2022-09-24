Новости последнего часа: в ГД внесен проект о выплате в 300 тыс рублей для мобилизованных

В Госдуму внесен проект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан. Для них также рассматривается возможность освобождения от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы, компенсации половину оплаты ЖКХ и стоимости ОСАГО, а также выплата ежемесячного пособия для детей и освобождение от налога на имущество.

В Москве появятся временные пункты мобилизации. Уточняется, что их откроют в Музее Москвы, Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее героев Советского Союза и России. Это позволит комфортно организовать прием посетителей и избавить от неудобств москвичей, которые живут рядом с военкоматами.

Владимир Путин подписал пакет поправок в закон о военной службе. Согласно принятым документам, вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен – от 3 до 10 лет и за мародерство – до 15 лет, за дезертирство и отказ участвовать в боевых действиях – до 10 лет.

Минцифры РФ до 26 сентября предоставит перечень рекомендуемых к отсрочке специальностей в сфере IT, ознакомиться со списком можно будет на портале госуслуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.