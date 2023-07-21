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Политика

Спецназ Росгвардии обнаружил брошенный украинский танк на территории ДНР

Спецназ Росгвардии обнаружил брошенный украинский танк на территории ДНР

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Спецназ Росгвардии обнаружил брошенный украинский танк на территории ДНР. Боевая машина – советский танк Т-64БМ – была оставлена на окраине одного из сел.

На его корпусе нанесены технические надписи на французском языке. Это означает, что танк изначально мог предназначаться для экспорта в Алжир.

При проверке танка росгвардейцы обнаружили более 20 танковых снарядов и пулемет "Утес". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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