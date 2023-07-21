Российские средства ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в течение 21 июля

Российские средства ПВО перехватили 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, были уничтожены 14 украинских беспилотников противника на территории ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Также сообщается, что ВС РФ нанесли удар оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.