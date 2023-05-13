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09:15

Политика

США пригрозили Грузии санкциями за возобновление авиасообщения с Россией

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В Госдепартаменте заявили, что ограничения могут быть наложены на компании, которые будут обслуживать российские воздушные суда.

Запрет на полеты в Грузию действовал с 2019 года. В итоге российские туристы добирались на автомобилях. На дорогу от Москвы до КПП Верхний Ларс уходило около 25 часов. Рейс с пересадкой занимал порядка 6 часов. Прямой перелет из одной столицы в другую сократит время в пути примерно в два раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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