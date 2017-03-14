Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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14 марта 2017, 16:35

Общество

Весенний паводок в этом году будет более умеренный

Весенний паводок в этом году будет более умеренный

Холодный атмосферный фронт придет в столицу 15 марта

"Утро": температура в столице остается выше климатической нормы

"Утро": в пятницу над столицей начнет формироваться теплый антициклон

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"Утро": воздух днем прогреется до 7 градусов тепла

"Утро": атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба

"Утро": погода будет солнечная и теплая

Аномально теплый март продолжает удивлять москвичей и специалистов

Дожди придут в столицу к середине недели

Весенний паводок в центре Европейской части России этой весной будет меньше, чем обычно. Такой прогноз сделали эксперты Росгидромета. Специалисты все равно постоянно замеряют уровень воды в реках и прудах Москвы.

Как рассказывают специалисты, благодаря профилактической работе в столице, количество участков в низинах, подверженных подтоплениям, с 2015 года сократилось в пять раз.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
погода новости Росгидромет паводки Полина Соловьева
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