Весенний паводок в этом году будет более умеренный

Весенний паводок в центре Европейской части России этой весной будет меньше, чем обычно. Такой прогноз сделали эксперты Росгидромета. Специалисты все равно постоянно замеряют уровень воды в реках и прудах Москвы.

Как рассказывают специалисты, благодаря профилактической работе в столице, количество участков в низинах, подверженных подтоплениям, с 2015 года сократилось в пять раз.

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