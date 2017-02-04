Чем заняться в первые выходные февраля

В каждом районе столицы работают почти полторы тысячи катков. Крупнейший в стране открыт на ВДНХ. Здесь рады даже самой большой компании: одновременно на льду могут находиться четыре тысячи человек. Каток платный, но есть места и со свободным входом. Один из таких в парке "Останкино". Там же проложена лыжная трасса, которая начинается от катка и тянется на три километра. Для удобства маршрут подсвечен в темное время суток, а на пункте старта есть камеры хранения.

Появились и тюбинговые горки. В "Музеоне", например, покататься на круглых надувных подушках можно с 11 утра до 9 вечера. Если же хочется получить новые знания, можно отправиться в Парк Горького. Там на территории "Зеленой школы" пройдет "Суббота для мамы" – тренинг для тех, у кого недавно появился ребенок. Посетители смогут задать вопросы специалистам, позаниматься творчеством или просто выпить чаю. Вход платный, записаться можно через сайт парка.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".